L’annuncio di GTA 6 sarebbe imminente | spunta il nuovo sito web

Leggi su helpmetech

(Di sabato 10 aprile 2021) Rockstar Games è ancora lontano dal lancio di Grand Theft Auto 6, ma sappiamo che il gioco è in fase di sviluppo, ma è vicino alla rivelazione? Forse, forse no, non lo sappiamo. Ma lo sviluppatore ha alimentato nuove voci grazie a unWeb che è per Grand Theft Auto 6, o forse nuovi contenuti per il fenomenale GTA Online. Rockstar ha pubblicato una pagina di notizie per i premi Naturalist in Red Dead Redemption Online e 24 ore dopo ha stuzzicato la comunità di GTA con una pagina web numerata 62005 con un codice di errore “e398” quando fai clic su di essa. Il leaker di Grand Theft Auto “Tez2” suggerisce che la misteriosa pagina web è per i contenuti di GTA Online in arrivo, ma i fan di GTA vogliono che sia qualcosa correlato a GTA 6. Tez2 spiega sui forum di GTA: “Quindi, Rockstar ha saltato un articolo ancora una volta. Potrebbe non ...