Isola dei famosi | Elisa Isoardi non sopporta Valentina Persia

Leggi su solodonna

(Di sabato 10 aprile 2021) Su Playa Esperanza le tre naufraghe eliminate stanno discutendo ampiamente sui loro colleghi che si trovano su Cayo Cochinos;, attaccata dagli opinionisti per il suo essere continuamente pacate e per non cercare mai lo scontro, sta mostrando molto più i suoi lati caratteriali più spinosi.è stata, sin da subito, una sua nemica naturale e, ovviamente, i loro rapporti non sono migliorati. Su Playa Esperanza le Articolo completo: dal blog SoloDonna