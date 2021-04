Gregoretti: udienza a Catania per discussione delle parti (Di sabato 10 aprile 2021) E' cominciata a Catania con l'intervento del Procura, che ribadirà la richiesta di non luogo procedere, la 'discussione' dell'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) E' cominciata acon l'intervento del Procura, che ribadirà la richiesta di non luogo procedere, la '' dell'preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio dell'ex ministro ...

Advertising

LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ AVANTI A TESTA ALTA!… - LegaSalvini : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - LegaSalvini : ++ DOMANI SALVINI SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ NON MOLLARE, CAPITANO!… - MaferBurgos1969 : RT @LegaSalvini: Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere! #IoStoCo… - MaferBurgos1969 : RT @Noiconsalvini: Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere! #IoSto… -