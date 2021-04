Gregoretti, chiesta archiviazione per Salvini. Il pm: «Non fu sequestro di persona» (Di sabato 10 aprile 2021) «Non fu sequestro di persona» e Salvini agì «in linea con il governo». Con queste motivazioni, a Catania, il pm Andrea Bonomo ha chiesto l'archiviazione... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 aprile 2021) «Non fudi» eagì «in linea con il governo». Con queste motivazioni, a Catania, il pm Andrea Bonomo ha chiesto l'...

