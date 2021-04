Egitto | scoperta intera grossa città di 3mila anni fa | “È tutto intatto” FOTO

Advertising

ilpost : In Egitto sono state trovate le rovine di una città di 3mila anni fa - Avvenire_Nei : Egitto. Trovata la “città d'oro” di Aten: «La scoperta più importante dopo Tutankhamon» - repubblica : Ritrovata una città di tremila anni fa: 'La scoperta più importante dopo la tomba di Tutankhamon' - AgReds : RT @SkyTG24: Egitto, scoperta 'città d'oro perduta' vicino Luxor, torna alla luce dopo 3000 anni. FOTO - perossidasi : RT @novelledisospir: Mentre tutti oggi parlano della morte di Filippo e ci memano su vi esco un thread informativo sulla città appena scope… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto scoperta

Un ritrovamento avvenuto grazie all'archeologo egiziano Zahi Hawass che ha guidato la missione. L'insediamento si trova sulla sponda ovest del Nilo, nel sud del Paese. Si tratta del più vasto ......dei cattivi degli Stati non costieri compresi alcuni paesi della nato nel Mar Nero chiusura una grandeperché viene descritta come il più grande insediamento Urbano mai rinvenuto in...Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I dati sono notati dal ministero della Salute. Le vittime sono 718. Sono stati effettuati 362.973 tamponi molecolari e ant ...Ritrovata la città d’oro perduta d’egitto, si chiama aten e con il suo richiamo misterioso rilancerà lo stanco turismo del paese ...