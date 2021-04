Di Maio vola da Blinken. Conte su Zoom con i senatori M5s (Di sabato 10 aprile 2021) Luigi Di Maio vola a Washington per incontrare il nuovo segretario di Stato americano Antony Blinken. Il titolare della Farnesina, in missione nella capitale statunitense lunedì e martedì, sarà il primo ministro dell’Unione europea ad essere ricevuto dall’amministrazione Biden insediatasi lo scorso 20 gennaio. L’ex premier Giuseppe Conte si ferma invece su Zoom, a svolgere quello che un tempo era il compito di Di Maio da capo politico M5s, ovvero sbrogliare matasse, placare litigi interni, mediare tra il variegato mondo pentastellato e l’Associazione Rousseau, controllare scontrini e rendicontazioni. Il destino, forse un po’ beffardo, oggi li vede così, in questa altalena dove c’è chi sale e c’è chi scende. Eppure un tempo era l’ex presidente del Consiglio a intrattenere ottimi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) Luigi Dia Washington per incontrare il nuovo segretario di Stato americano Antony. Il titolare della Farnesina, in missione nella capitale statunitense lunedì e martedì, sarà il primo ministro dell’Unione europea ad essere ricevuto dall’amministrazione Biden insediatasi lo scorso 20 gennaio. L’ex premier Giuseppesi ferma invece su, a svolgere quello che un tempo era il compito di Dida capo politico M5s, ovvero sbrogliare matasse, placare litigi interni, mediare tra il variegato mondo pentastellato e l’Associazione Rousseau, controllare scontrini e rendicontazioni. Il destino, forse un po’ beffardo, oggi li vede così, in questa altalena dove c’è chi sale e c’è chi scende. Eppure un tempo era l’ex presidente del Consiglio a intrattenere ottimi ...

