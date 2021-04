Dayane Mello sorprende: orgogliosa di me stessa (Di sabato 10 aprile 2021) La bella Dayane Mello in una recente intervista a “SuperGuida Tv” è tornata a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha poi parlato della possibilità di fare l’opinionista in un reality; scopriamo insieme cosa ha rivelato Dayane. Dayane Mello è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana a distanza di circa un mese dalla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021) La bellain una recente intervista a “SuperGuida Tv” è tornata a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha poi parlato della possibilità di fare l’opinionista in un reality; scopriamo insieme cosa ha rivelatoè stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana a distanza di circa un mese dalla Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello parla di Tommaso Zorzi: "Se mi piacerebbe fare l'opinionista? Non escludo nulla?" Dayane Mello intervistata su SuperGuidaTV ha svelato di essere in ottimi rapporti d'amicizia con Rosalinda Cannavò , dopo gli ultimi accadimenti nel corso delle battute finali del Grande Fratello Vip .

Cosa pensa Dayane Mello di Tommaso Zorzi opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 Dayane Mello dice la sua su Tommaso Zorzi opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 e rivela se e quanto le piacerebbe farlo a sua volta. In realtà, pare in cantiere ci sia un programma tutto suo per il ...

Dayane Mello, "era inevitabile". Amicizia particolare? No, disgrazia: la dolorosa confessione su Rosalinda Cannavò Liberoquotidiano.it Dayane Mello sorprende: orgogliosa di me stessa La bella Dayane Mello in una recente intervista a “SuperGuida Tv” è tornata a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip. La ...

Dayane Mello giudica Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista Parliamo di Dayane Mello, la modella brasiliana che per mesi si è resa quasi la protagonista assoluta del “Grande Fratello Vip”. Con i suoi modi di fare, le sue vicende e i suoi dolori ...

