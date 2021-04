“Che fine ha fatto Sara?”: la vendetta è un piatto che va servito freddo (Di sabato 10 aprile 2021) Titolo: Che fine ha fatto Sara? Regia: Bernardo De La Rosa e David Ruiz Genere: Drammatico, Giallo Durata: circa 40’ per 10 puntate Interpreti: Manolo Cardona, Ginés Millan, Carolina Miranda, Alejandro Nones, Claudia Ramirez, Eugenio Siller Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 6.7/10 Condannato a trenta anni di carcere per l’omicidio di sua sorella Sara (Ximena Lamadrid), Alex (Manolo Cardona) è protagonista di una serie di sfortunate vicissitudini in cui è subito chiaro come lui c’entri ben poco. Il ragazzo, infatti, amava la sorella e con questa aveva un legame molto speciale che però qualcuno di non meglio specificato ha spezzato facendo sparire la ragazza e incastrando il povero Alex a scontare un quinto di secolo dietro le sbarre. Una volta uscito anticipatamente per buona condotta, il ragazzo è ormai ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Titolo: Cheha? Regia: Bernardo De La Rosa e David Ruiz Genere: Drammatico, Giallo Durata: circa 40’ per 10 puntate Interpreti: Manolo Cardona, Ginés Millan, Carolina Miranda, Alejandro Nones, Claudia Ramirez, Eugenio Siller Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 6.7/10 Condannato a trenta anni di carcere per l’omicidio di sua sorella(Ximena Lamadrid), Alex (Manolo Cardona) è protagonista di una serie di sfortunate vicissitudini in cui è subito chiaro come lui c’entri ben poco. Il ragazzo, infatti, amava la sorella e con questa aveva un legame molto speciale che però qualcuno di non meglio specificato ha spezzato facendo sparire la ragazza e incastrando il povero Alex a scontare un quinto di secolo dietro le sbarre. Una volta uscito anticipatamente per buona condotta, il ragazzo è ormai ...

Advertising

borghi_claudio : Alla fine le cose essenziali (per me) della #conferenzastampa di #Draghi sono state anticipate e decise nell'incont… - AnnalisaChirico : Ranieri Guerra (Oms) è indagato a Bergamo per le presunte pressioni esercitate al fine di nascondere lo studio che… - enpaonlus : La protesta delle Associazioni animaliste in una lettera all’Ambasciatrice albanese: “Chiediamo che si metta fine a… - focaiguaiterra : RT @cristianavellut: Le trame tra assassini, delinquenti internazionali e i giudici spagnoli contro l'avvocato @boye_g che difende il Presi… - anna11824 : La fine che faremo nei containers in seguito a.... -