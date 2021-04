Belotti: “Felice per il gol ma era fondamentale vincere. Ci attendono altre battaglie” (Di sabato 10 aprile 2021) Il capitano del Torino, Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo sul campo dell’Udinese deciso da un suo gol. Queste le parole del “gallo”: “L’atteggiamento deve essere quello che si è visto sia oggi che contro la Juve. vincere non è stato facile, l’Udinese è una squadra fisica e con giocatori importanti. E’ stata una bella battaglia e sappiamo che da qui alla fine del campionato dobbiamo affrontare tante battaglie. Ci siamo preparati per questo”. Il ritorno al gol: “E’ bello, ma la cosa più importante è stata portare a casa i tre punti. Sono Felice per il gol, ma era fondamentale proseguire la nostra striscia”. Completamente recuperato dopo il Covid: qual è la tua condizione?“La percentuale la dice il campo, io devo solo pensare ad allenarmi e continuare ad allenarmi e lavorare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Il capitano del Torino, Andreaha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo sul campo dell’Udinese deciso da un suo gol. Queste le parole del “gallo”: “L’atteggiamento deve essere quello che si è visto sia oggi che contro la Juve.non è stato facile, l’Udinese è una squadra fisica e con giocatori importanti. E’ stata una bella battaglia e sappiamo che da qui alla fine del campionato dobbiamo affrontare tante. Ci siamo preparati per questo”. Il ritorno al gol: “E’ bello, ma la cosa più importante è stata portare a casa i tre punti. Sonoper il gol, ma eraproseguire la nostra striscia”. Completamente recuperato dopo il Covid: qual è la tua condizione?“La percentuale la dice il campo, io devo solo pensare ad allenarmi e continuare ad allenarmi e lavorare ...

Advertising

zizionice : RT @MatteoPedrosi: #UdineseTorino 0-1, #Belotti: “Grande atteggiamento. Felice per il gol e per la vittoria” - Mediagol : #Udinese-#Torino, Belotti: 'Vittoria non facile, ci aspettano tante battaglie. Gol? Felice, ma una cosa è più impor… - MCalcioNews : Torino, Belotti: 'Fondamentale proseguire la nostra striscia. Felice per il gol' - TuttoIlToro : ?? #Belotti: «Non era facile portare a casa i tre punti. Saranno tutte battaglie da qui alla fine, ma siamo preparat… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Belotti: 'Felice per gol e vittoria, ci aspettano tante battaglie' -