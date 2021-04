Astrazeneca, Magi (Ordine medici di Roma): “Seconda dose con vaccino diverso come in Francia? Un azzardo, io non me la farei” (Di sabato 10 aprile 2021) “Fare la Seconda dose di vaccino con un altro farmaco, come ha deciso la Francia? Io spero che in Italia non si faccia questo mix di vaccini. Non abbiamo nessuna indicazione chiara, né evidenze scientifiche, né alcuna esperienza reale. Da professionista ritengo che sia un azzardo. Io sinceramente non mi sottoporrei a un mescolamento di vaccini”. Così, ai microfoni di “Genetica Oggi”, su Radio Cusano Campus, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, si pronuncia sulla decisione del governo francese, che ieri ha raggiunto il record di 510mila dosi giornaliere di vaccini somministrati: sospendere la Seconda dose di Astrazeneca agli under 55, che quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) “Fare ladicon un altro farmaco,ha deciso la? Io spero che in Italia non si faccia questo mix di vaccini. Non abbiamo nessuna indicazione chiara, né evidenze scientifiche, né alcuna esperienza reale. Da professionista ritengo che sia un. Io sinceramente non mi sottoporrei a un mescolamento di vaccini”. Così, ai microfoni di “Genetica Oggi”, su Radio Cusano Campus, il presidente dell’deidi, Antonio, si pronuncia sulla decisione del governo francese, che ieri ha raggiunto il record di 510mila dosi giornaliere di vaccini somministrati: sospendere ladiagli under 55, che quindi ...

