Amici: Tancredi e Deddy in crisi (Di sabato 10 aprile 2021) Nella casetta di Amici gli ultimi giorni prima della quarta puntata del serale non sono stati affatto semplici per due degli allievi della scuola: Deddy ha sofferto in particolar modo per la mancanza della sua fidanzata Rosa, mentre Tancredi ha avuto un crollo emotivo. I ragazzi di Amici si stanno preparando in vista della prossima puntata del serale, in onda questa sera su Canale 5: tra guanti di Articolo completo: dal blog SoloDonna

