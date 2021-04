Amici 20, la mamma di Sangiovanni svela un retroscena che riguarda Giulia Stabile (e farà impazzire i fan) (Di sabato 10 aprile 2021) La mamma di Sangiovanni, la signora Lidia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, ha svelato una croccante indiscrezione sul percorso musicale del figlio ad Amici 20, tirando in ballo anche la fidanzata Giulia Stabile. Amici 20, Sangiovanni ha scritto una nuova canzone per Giulia Qui a casa era legato a una bravissima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 10 aprile 2021) Ladi, la signora Lidia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, hato una croccante indiscrezione sul percorso musicale del figlio ad20, tirando in ballo anche la fidanzata20,ha scritto una nuova canzone perQui a casa era legato a una bravissima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

