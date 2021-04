Umberto I | chirurgia robotica non si ferma

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – Da quando la pandemia da Sars-CoV2 ha preso il sopravvento e ha costretto le strutture ospedaliere a cambiare completamente il management sanitario per contrastarne in modo prioritario la diffusione, molte attivita’ assistenziali c.d. procrastinabili sono state rimodulate e, in alcuni casi purtroppo, sospese. Lo scrive in una nota il PoliclinicoI di Roma. Durante l’ultimo periodo per il Policlinico ha comportato anche la messa a disposizione di un grande numero di un maggior numero di posti letto Covid, di rianimazione, di terapia intensiva e di degenza ordinaria. A tutto questo si e’ aggiunto anche l’enorme impegno che l’AziendaI ha messo in atto per la massiccia campagna vaccinale verso gli operatori sanitari, gli over 80, i pazienti estremamente vulnerabili, gli studenti di medicina, il personale universitario e docente ...