Tosca d'Aquino "sfoggia" un tutore su Instagram: cosa è successo (Di venerdì 9 aprile 2021) Camminava per le strade di Roma quando è caduta in una "fantastica" buca: l'ironia amara di Tosca d'Aquino su Instagram Cerca di prenderla sul ridere, come lei da sempre è abituata a fare, ma non nasconde la comprensibile amarezza: Tosca d'Aquino "sfoggia" su Instagram la gamba fasciata e munita di tutore. Ma cosa è successo? L'attrice napoletana, tra i protagonisti del film cult di Leonardo Pieraccioni "Il Ciclone", racconta ai suoi follower che stava camminando per le strade di Roma quando è caduta in una "fantastica" buca sul marciapiede e aggiunge, con una nota di rammarico: "Scandaloso! E avevo anche le scarpe da ginnastica, se cadeva una vecchietta era morta!"

