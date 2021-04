Tina Cipollari si sposa | “Maria De Filippi non sarà la mia testimone di nozze”

(Di venerdì 9 aprile 2021)ha ritrovato il sorriso di nuovo accanto a Vincenzo Ferrara. Lo scorso novembre la storica opinionista di Uomini e Donne aveva annunciato sui social la fine della sua storia d’amore con il ristoratore toscano. Durante il primo lockdown a marzo 2020 avevano sofferto molto. Oggi, invece, c’è stato un ritorno di fiamma: il settimanale Chi ha pizzicato la coppia mano nella mano per le vie di Roma. Nelle scorse settimane una fonte vicina ae a Vincenzo ha rivelato al settimanale Nuovo Tv che la coppia sarebbe pronta alleentro l’estate 2021. In una nuova intervista a Nuovo Tvha parlato dei suoi progetti futuri con Vincenzo Ferrara. La storica opinionista di Uomini e Donne ha intenzione di convolare afidanzato, ma non avverrà ...

Advertising

serenitybxxch : #Uominiedonne, Tina Cipollari assente in studio svela la verità sui rapporti con Maria De Filippi - Novella_2000 : Che fine ha fatto Tina? L'opinionista ancora assente a #Uominiedonne: i fan chiedono spiegazioni - LaCasaDeiSogni6 : RT @tuttobenissimo: Comunque Tina Cipollari è davvero l'anima di questo programma. Senza di lei si perde il 90% di divertimento. #uominiedo… - tuttobenissimo : Comunque Tina Cipollari è davvero l'anima di questo programma. Senza di lei si perde il 90% di divertimento.… - ItsOhSoQuietShh : @la_seriale Voglio un’edizione all star con Barbara, Armando, Valentina, Veronica, Aurora e ovviamente queen Tina Cipollari ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

è la discutibile e famosissima opinionista di Uomini e Donne che non manca mai di punzecchiarsi con la rivale Gemma Galgani. Da un po' di tempo però è sparita dallo studio di Cinecittà: ..., opininista di 'Uomini e Donne', ha seguito una dieta che le aveva permesso di perdere circa 20 kg: scopriamo di cosa si ...Fan preoccupati per l'assenza di Tina Cipollari da Uomini e donne, che fine ha fatto? Sparita anche dai social e si chiedono spiegazioni.Tina Cipollari, assente nelle ultime puntate dello show, sicuramente non potrà esimersi dal dire la sua. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito ...