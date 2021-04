Tennis, ATP Cagliari 2021: Sonego affronta Hanfmann. I precedenti (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Sonego va a caccia della prima semifinale dell’anno. Il Tennista piemontese si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Cagliari ed oggi affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, numero 104 della classifica mondiale, che ha privato il Tennis italiano di un derby tricolore, avendo battuto ieri in due set Marco Cecchinato. Anche per Sonego è arrivata una vittoria convincente al secondo turno, superando il veterano francese Gilles Simon con il punteggio di 6-4 6-1. Il piemontese è stato protagonista di un match solido, confermandosi probabilmente il principale favorito per la vittoria finale. Un titolo a Cagliari che potrebbe permettere al nativo di Torino di entrare tra i primi trenta della classifica mondiale. Hanfmann, però, è un ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzova a caccia della prima semifinale dell’anno. Ilta piemontese si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP died oggi affronterà il tedesco Yannick, numero 104 della classifica mondiale, che ha privato ilitaliano di un derby tricolore, avendo battuto ieri in due set Marco Cecchinato. Anche perè arrivata una vittoria convincente al secondo turno, superando il veterano francese Gilles Simon con il punteggio di 6-4 6-1. Il piemontese è stato protagonista di un match solido, confermandosi probabilmente il principale favorito per la vittoria finale. Un titolo ache potrebbe permettere al nativo di Torino di entrare tra i primi trenta della classifica mondiale., però, è un ...

