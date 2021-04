Siria: media, first lady curata dal cancro grazie a Usa (Di venerdì 9 aprile 2021) Fa scalpore in queste ore in Siria la notizia, proveniente da media americani e ripresa da media Siriani, secondo cui Asma al Assad, la moglie del presidente Siriano Bashar al Assad, abbia ricevuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Fa scalpore in queste ore inla notizia, proveniente daamericani e ripresa dani, secondo cui Asma al Assad, la moglie del presidenteno Bashar al Assad, abbia ricevuto ...

Advertising

Franco_Barile1 : @LegaSalvini Migliaia di prigionieri politici, restrizione libertà fondamentali, media e magistratura asserviti, l’… - rolanda_rolandi : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Attacco aereo israeliano in regione di #Damasco (Per #Israele, il rispetto d… - aranciaverde : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Attacco aereo israeliano in regione di #Damasco (Per #Israele, il rispetto d… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Siria Attacco aereo israeliano in regione di #Damasco (Per #Israele, il ri… - agatamicia : RT @OttobreInfo: Siria: media, attacco aereo israeliano in regione di Damasco -