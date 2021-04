Record per le RAM XPG Spectrix D50: raggiunti i 5666MHz (Di venerdì 9 aprile 2021) L‘overclocker italiano, campione del mondo, Roberto Sannino ha raggiunto i 5666MHz con le nuove XPG Spectrix D50 Xtreme, senza azoto liquido Al seguente link potrete raggiungere il portale HWBOT – luogo di svolgimento delle principali competizioni inerenti alla sfera dell’Overclock – e il Record postato dal nostro Roberto Sannino. Protagoniste le RAM del produttore XPG, in particolare il Roberto ha raggiunto un Record mondiale in Y-cruncher con l’Intel core i9 e una versione retail delle D50 Xtreme 5000MHz. Screenshot del Record mondiale Nelle ultime settimane XPG ha lavorato a stretto contatto con Roberto Sannino per raggiungere un obiettivo comune. Sannino ricordiamo essere un noto overclocker per i suoi Record, ritenuto un vero e proprio guru nel settore, diventa campione del ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 aprile 2021) L‘overclocker italiano, campione del mondo, Roberto Sannino ha raggiunto icon le nuove XPGD50 Xtreme, senza azoto liquido Al seguente link potrete raggiungere il portale HWBOT – luogo di svolgimento delle principali competizioni inerenti alla sfera dell’Overclock – e ilpostato dal nostro Roberto Sannino. Protagoniste le RAM del produttore XPG, in particolare il Roberto ha raggiunto unmondiale in Y-cruncher con l’Intel core i9 e una versione retail delle D50 Xtreme 5000MHz. Screenshot delmondiale Nelle ultime settimane XPG ha lavorato a stretto contatto con Roberto Sannino per raggiungere un obiettivo comune. Sannino ricordiamo essere un noto overclocker per i suoi, ritenuto un vero e proprio guru nel settore, diventa campione del ...

Parpiglia : #IlPuntoZ numeri record ??????. Grazie a tutti. Felice per te @tommaso_zorzi idem #MaurizioCostanzoShow grazie a tutti . - FMCastaldo : Un #bonus di 1000 euro per coloro che avranno un bambino: è un’iniziativa di @agenzia_nova per i suoi dipendenti. U… - MinisteroSalute : ?? Come sono stati realizzati i vaccini anti #Covid19 ? Grazie a uno straordinario sforzo internazionale è stato po… - Daniele91Nap : Ancora un'altra settimana in zona rossa Complimenti a tutta la popolazione campana per il record #Campania - Silvia67230752 : RT @ASannais: Immediato RECORD settimanale per il #tzvip con quasi 2 MILIONI di interazioni su Twitter. #tommasozorzi ogni giorno in tenden… -

Ultime Notizie dalla rete : Record per Wall Street: future contrastati (Dj +0,22%), dato su prezzi produzione in ritardo ... quando lo S&P 500 ha registrato un nuovo primato intraday e una chiusura record. A spingere gli ... ma un problema al sito del dipartimento del Lavoro ne ha per ora impedito la pubblicazione. Sul ...

Ancora in ripiegamento Banca Mediolanum Seduta difficile per Banca Mediolanum , che continua a perdere terreno a Piazza Affari e segna un ribasso dell'1,61% ... L'ad Massimo Doris *aveva sottolineato le buone performance del mese (record nella ...

Virtus, un record per volare in finale il Resto del Carlino Un attacco informatico ogni 11 secondi durante la pandemia. La soluzione della «Cyber Resiliency» Si registrano picchi di +600% di casi di phishing e +50% di malware per rubare dati personali, le aziende puntano sulla Cyber Resiliency ...

Record per le RAM XPG Spectrix D50: raggiunti i 5666MHz L'overclocker italiano, campione del mondo, Roberto Sannino ha raggiunto i 5666MHz con le nuove XPG Spectrix D50 Xtreme, senza azoto liquido.

... quando lo S&P 500 ha registrato un nuovo primato intraday e una chiusura. A spingere gli ... ma un problema al sito del dipartimento del Lavoro ne haora impedito la pubblicazione. Sul ...Seduta difficileBanca Mediolanum , che continua a perdere terreno a Piazza Affari e segna un ribasso dell'1,61% ... L'ad Massimo Doris *aveva sottolineato le buone performance del mese (nella ...Si registrano picchi di +600% di casi di phishing e +50% di malware per rubare dati personali, le aziende puntano sulla Cyber Resiliency ...L'overclocker italiano, campione del mondo, Roberto Sannino ha raggiunto i 5666MHz con le nuove XPG Spectrix D50 Xtreme, senza azoto liquido.