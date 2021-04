Principe Filippo morto | Mourinho riceve la notizia in diretta e interrompe la conferenza stampa

(Di venerdì 9 aprile 2021) Joséha interrotto unaper rendere omaggio alnon appena saputo del decesso del consorte della Regina Elisabetta. L’allenatore del Tottenham stava parlando con i giornalisti, quando è filtrata ladella scomparsa del duca di Edimburgo. “Ho un profondo, profondissimo rispetto per la famiglia reale, le mie più profonde condoglianze e credo che non sia solo questo Paese a condividere questi sentimenti”, ha dettonel commentare la, ricordando che, anche se lui “non è inglese, tanti altri come me hanno un profondo rispetto”. video Facebook Tottenham Hotspur L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - SimonaGiampi : RT @Zziagenio78: Il principe Filippo era silenzioso e riservato. È la dimostrazione che se ti fai i cazzi tuoi campi 99 anni - Carmeli33392291 : RT @vfeltri: È tutta sera che le tv parlano del principe Filippo,che palle -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Roma, 09 apr 19:30 - I miei pensieri vanno alla famiglia reale in occasione della scomparsa di sua altezza il, duca di Edimburgo. In questo...La triste notizia della scomparsa del, a 99 anni di età, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Al cordoglio per il lutto e le numerose manifestazioni di affetto, nell'era dei social, si sono affiancati gli immancabili ...“Come verrà ricordato il principe Filippo? Come l’uomo che ha contribuito a trasformare la monarchia in una famiglia”. Il verdetto di Simon Jenkins, ex direttore del Times e dell’Evening Standard e ..."Grazie per la tua dedizione... Mancherai molto". Il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle, ha dedicato questo tributo al nonno Filippo, pubblicando il messaggio sulla home page del sito d ...