METEO WEEKEND: dall’inverno alla primavera e dalla neve alla pioggia (Di venerdì 9 aprile 2021) Prima del fine settimana ci sarà spazio per il sole, eppure all’orizzonte s’intravede già una perturbazione. Un campo anticiclonico dall’Atlantico e subtropicale si addentrerà dal Nord-Africa all’Europa occidentale entro la sera di giovedì 08 aprile. Allontanando sui Balcani ciò che resta dell’estesa saccatura artica complice di nevicate e temperature molto fredde per il periodo su tutta l’Italia centrale. Da venerdì torneranno ad aumentare le temperature specie nei valori massimi, con un aumento più decisivo dalla giornata di sabato 10 aprile per un rafforzamento dei venti di Libeccio più miti e umidi lungo le coste tirreniche. Inoltrandoci al WEEKEND le condizioni METEO però non saranno del tutto soleggiate, dato che una perturbazione atlantica raggiungerà dalla mattina di ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 aprile 2021) Prima del fine settimana ci sarà spazio per il sole, eppure all’orizzonte s’intravede già una perturbazione. Un campo anticiclonico dall’Atlantico e subtropicale si addentrerà dal Nord-Africa all’Europa occidentale entro la sera di giovedì 08 aprile. Allontanando sui Balcani ciò che resta dell’estesa saccatura artica complice di nevicate e temperature molto fredde per il periodo su tutta l’Italia centrale. Da venerdì torneranno ad aumentare le temperature specie nei valori massimi, con un aumento più decisivo dgiornata di sabato 10 aprile per un rafforzamento dei venti di Libeccio più miti e umidi lungo le coste tirreniche. Inoltrandoci alle condizioniperò non saranno del tutto soleggiate, dato che una perturbazione atlantica raggiungerà dmattina di ...

