Lega | Politi | dipendenti Ama sotto pressione e maltrattati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “L’ultima riunione tra sindacati e Ama per il servizio nei cimiteri capitolini non e’ sicuramente andata a buon fine. Nonostante l’Assemblea Capitolina abbia approvato il piano finanziario, nulla e’ cambiato per i. Anzi l’Amministrazione non ha proposto nessuna soluzione per adeguare le indennita’ dei lavoratori dei Servizi cimiteriali.” “La situazione e’ degenerata ad un punto tale per cui i cittadini sopraffatti dalle lunghe attese e dalla scarsita’ di posti per la tumulazione, aggrediscono spesso idei Cimiteri capitolini, soprattutto al Flaminio dove e’ sito il forno per le cremazioni e si moltiplicano le difficolta’ e le lunghe attese.” “Le decisioni dell’Amministrazione Ama delineano un’azienda dove la forza lavoro non e’ tenuta in nessun conto e sopporta situazioni di grave disagio lavorativo, mentre la classe ...