Il via libera di Sputnik V in Europa non è solo questione di dati scientifici (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: Adobe Stock)Che l'iter verso l'approvazione nell'Unione europea del vaccino russo anti Covid-19 Sputnik V abbia una grossa complessità, superiore rispetto alle altre formulazioni, non suona certo come una sorpresa (ne abbiamo parlato anche sull'ultimo numero di Wired, dedicato proprio alla salute). Ma se fino a qualche mese fa il punto critico e il collo di bottiglia pareva essere la disponibilità di evidenze scientifiche e dei dati delle sperimentazioni, ora invece il nocciolo della questione si sta spostando verso altri aspetti, sempre legati ai processi tecnico-scientifici ma in un'ottica decisamente più ampia. L'ultima novità, riportata da molti media a partire dal Financial Times, è che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarebbe in procinto di avviare un'indagine per stabilire se le diverse fasi di ...

