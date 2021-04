Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni di oggi 9 aprile 2021: Cosimo resterà scioccato dalla lettera del padre mentre Dora è sempre più interessata a Nino. Marcello è preoccupato per i guai giudiziari mentre Vittorio si confida con Armando. Clara ha deciso di denunciare Alberto per il rapimento di Federico. Vittorio conoscerà Speranza mentre le indagini di Franco sono a un punto morto. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Ile Unaldi2021: Cosimo resterà scioccato dalla lettera del padre mentre Dora è sempre più interessata a Nino. Marcello è preoccupato per i guai giudiziari mentre Vittorio si confida con Armando. Clara ha deciso di denunciare Alberto per il rapimento di Federico. Vittorio conoscerà Speranza mentre le indagini di Franco sono a un punto morto. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Ancora problemi per Cosimo - consvaccherosse : La torta paradiso è un dolce classico, appetitoso e facile da preparare. Il segreto è tutto negli ingredienti. E no… - CordioliMirco : RT @giancarlodeoda1: @robertosaviano @Corriere Lettera aperta a Saviano: Le strade delle nostre città sono piene di giovani negretti che va… - Donatel09064683 : RT @Petra71301259: @maolindas Oh...Claudia...no...un’altra delle tue adorate micine... ha dovuto prendere la via oltre le nuvole per bussar… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi 9 aprile: Gabriella consegna la lettera di Arturo a Cosimo - #Paradiso #delle… -