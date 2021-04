Giani: “Anche se la Toscana tornerà arancione, terrò 5-6 aree in rosso” (Di venerdì 9 aprile 2021) FIRENZE – “In Toscana siamo a 1,01 di Rt quindi addirittura molto vicini a quella che un tempo rappresentava la soglia fra la zona gialla e la zona arancione. Come indice di contagio ci troviamo a 230 casi su 100 mila abitanti, quindi al di sotto del tetto dei 250. Deciderà la cabina di regia del ministero“. Lo afferma, nel corso di un’intervista a ‘Storie italiane’ su Rai 1, il presidente della Regione, Eugenio Giani, rispondendo a una domanda sul colore delle restrizioni anti-Covid in Toscana la prossima settimana. Al momento esistono concrete possibilità che la Toscana torni arancione a partire da lunedì prossimo. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) FIRENZE – “In Toscana siamo a 1,01 di Rt quindi addirittura molto vicini a quella che un tempo rappresentava la soglia fra la zona gialla e la zona arancione. Come indice di contagio ci troviamo a 230 casi su 100 mila abitanti, quindi al di sotto del tetto dei 250. Deciderà la cabina di regia del ministero“. Lo afferma, nel corso di un’intervista a ‘Storie italiane’ su Rai 1, il presidente della Regione, Eugenio Giani, rispondendo a una domanda sul colore delle restrizioni anti-Covid in Toscana la prossima settimana. Al momento esistono concrete possibilità che la Toscana torni arancione a partire da lunedì prossimo.

