Fuorigioco automatico, cos'è e come funziona (Di venerdì 9 aprile 2021) Prepararsi alla nuova norma del Fuorigioco automatico: potrebbe arrivare già l'anno prossimo al Mondiale del 2022 e certamente è un tema di grande interesse. In fondo il Fuorigioco è il padre di tutte le moviole. Con l'avvento del Var, gli errori arbitrali circa le misure sono di fatto andati in pensione grazie alla capacità dell'occhio elettronico di stabilirle al compute. Il sistema di tracciamento e proiezione delle linee sulla base del calcolatore elettronico viene a verdetto sulle decisioni dei giudici di gara grazie alle indicazioni degli assistenti al video; ma dalla competizione mondiale del Qatar questo controllo potrebbe essere eseguito in automatico, in modo tale da risparmiare tempo durante la verifica e non spezzare il tempo di gioco. Il tutto attraverso un sistema di rilevamento ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Prepararsi alla nuova norma del: potrebbe arrivare già l'anno prossimo al Mondiale del 2022 e certamente è un tema di grande interesse. In fondo ilè il padre di tutte le moviole. Con l'avvento del Var, gli errori arbitrali circa le misure sono di fatto andati in pensione grazie alla capacità dell'occhio elettronico di stabilirle al compute. Il sistema di tracciamento e proiezione delle linee sulla base del calcolatore elettronico viene a verdetto sulle decisioni dei giudici di gara grazie alle indicazioni degli assistenti al video; ma dalla competizione mondiale del Qatar questo controllo potrebbe essere eseguito in, in modo tale da risparmiare tempo durante la verifica e non spezzare il tempo di gioco. Il tutto attraverso un sistema di rilevamento ...

