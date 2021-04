Fonseca è l’ultima vittima del sovranismo calcistico

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 aprile 2021) La scorsa settimana, in occasione del 75esimo compleanno, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi che, tra i vari, ha ricordato un aneddoto particolarmente indicativo a proposito di Helenio Herrera passato alla storia come il re del catenaccio e contropiede. A 14 anni ero all’Appiani per Padova-Inter, novembre ’60. Uno spettatore da dietro mi tirò giù il berretto sugli occhi. Primo anno del Mago. Era partito fortissimo: 5 gol all’Atalanta e al Vicenza, 6 all’Udinese… Attaccava sempre, come in Spagna. Attaccò anche a Padova dopo essere passato in vantaggio. Il Padova di Rocco passò la metà campo 5 volte, segnò 2 gol e prese un palo. Il giorno dopo Brera e colleghi gli tolsero la pelle: sprovveduto, minus habens tattico… “Ah sì? Questo volete? E io ve lo do”. E così nacque il calcio all’italiana di quella che è passata alla storia come la grande Inter. Il racconto conserva ...