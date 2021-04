Da lunedì Udine e il Friuli Venezia Giulia in zona arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Udine e tutto il Friuli Venezia Giulia passano in zona arancione da lunedì 12 aprile, come quasi tutta Italia. Soltanto quattro regioni saranno rosse ( Campania, Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna). Nel ... Leggi su udinetoday (Di venerdì 9 aprile 2021)e tutto ilpassano inda12 aprile, come quasi tutta Italia. Soltanto quattro regioni saranno rosse ( Campania, Valle d'Aosta, Puglia e Sardegna). Nel ...

Il Friuli Venezia Giulia ritorna arancione Il Friuli Venezia Giulia passa in arancione da lunedì 12 aprile. Questa la novità di oggi dopo l'aggiornamento dei colori. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in ...

