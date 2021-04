Covid, in Campania oltre 2000 positivi nella giornata di oggi (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna sopra quota duemila il numero dei nuovi positivi oggi in Campania, per la precisione 2225. I tamponi effettuati sono stati 21.149, per ciò che concerne quelli molecolari e 4.772 per quanto riguarda quelli antigenici. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di crisi: positivi del giorno: 2.225 (*) di cui Asintomatici: 1.462 (*) Sintomatici: 763 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 21.149 Tamponi antigenici del giorno: 4.772 ?Deceduti: 31 (**)? Totale deceduti: 5.734 Guariti: 1.967 Totale guariti: 256.145 ** 21 deceduti nelle ultime 48 ore, 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri.? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Torna sopra quota duemila il numero dei nuoviin, per la precisione 2225. I tamponi effettuati sono stati 21.149, per ciò che concerne quelli molecolari e 4.772 per quanto riguarda quelli antigenici. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di crisi:del giorno: 2.225 (*) di cui Asintomatici: 1.462 (*) Sintomatici: 763 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 21.149 Tamponi antigenici del giorno: 4.772 ?Deceduti: 31 (**)? Totale deceduti: 5.734 Guariti: 1.967 Totale guariti: 256.145 ** 21 deceduti nelle ultime 48 ore, 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri.? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva ...

