"Come un bonzo". Altra colata di offese a Salvini: Severgnini provoca e la Gruber gode (ma guai citare Scanzi) (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver parlato dei furbetti del vaccino senza mai citare Andrea Scanzi, ecco che Lilli Gruber si riversa su Matteo Salvini. Durante la puntata di Otto e Mezzo, nonostante il tema fosse più che azzeccato, la conduttrice si è vista bene dal citare l'amico e spesso ospite giornalista. Non si può dire lo stesso del leader della Lega. Pretesto questa volta l'incontro con Enrico Letta. Tra i due, si sa, non scorre buon sangue ma lo stare insieme al governo implica anche alcuni faccia a faccia. Questa volta positivo. Salvini ha infatti ammesso che sono d'accordo su molti punti, ma non basta alla Gruber per evitare provocazioni. "Lei crede nella pax Salviniana?", chiede all'ospite Beppe Severgnini che a sua volta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver parlato dei furbetti del vaccino senza maiAndrea, ecco che Lillisi riversa su Matteo. Durante la puntata di Otto e Mezzo, nonostante il tema fosse più che azzeccato, la conduttrice si è vista bene dall'amico e spesso ospite giornalista. Non si può dire lo stesso del leader della Lega. Pretesto questa volta l'incontro con Enrico Letta. Tra i due, si sa, non scorre buon sangue ma lo stare insieme al governo implica anche alcuni faccia a faccia. Questa volta positivo.ha infatti ammesso che sono d'accordo su molti punti, ma non basta allaper evitarezioni. "Lei crede nella paxana?", chiede all'ospite Beppeche a sua volta ...

