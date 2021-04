Come sapere se i propri dati sono finiti nel data breach di LinkedIn (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: inlytics LinkedIn Analytics Tool)Dopo il caso che ha coinvolto il furto di dati di 533 milioni di utenti Facebook, nei giorni scorsi su un forum del cosiddetto dark web – cioè quella parte di internet accessibile solo con strumenti specifici – è apparso un archivio con le informazioni personali di 500 milioni di utenti di LinkedIn, il social network dei professionisti. A scoprirlo sono stati i ricercatori della testata specializzata in sicurezza informatica CyberNews, che hanno analizzato un campione di 2 milioni di record (offerto sul dark web dal suo anonimo venditore a 2 dollari, una cifra ovviamente simbolica). Lo stesso CyberNews ha in seguito proceduto ad aggiornare il suo Personal data Leak Checker – un enorme database da 500 Gb, che contiene più di 15 miliardi di ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: inlyticsAnalytics Tool)Dopo il caso che ha coinvolto il furto didi 533 milioni di utenti Facebook, nei giorni scorsi su un forum del cosiddetto dark web – cioè quella parte di internet accessibile solo con strumenti specifici – è apparso un archivio con le informazioni personali di 500 milioni di utenti di, il social network dei professionisti. A scoprirlostati i ricercatori della testata specializzata in sicurezza informatica CyberNews, che hanno analizzato un campione di 2 milioni di record (offerto sul dark web dal suo anonimo venditore a 2 dollari, una cifra ovviamente simbolica). Lo stesso CyberNews ha in seguito proceduto ad aggiornare il suo PersonalLeak Checker – un enormebase da 500 Gb, che contiene più di 15 miliardi di ...

Advertising

ZZiliani : E insomma, poichè - come racconta la #Gazzetta - alla festicciola erano presenti altri giocatori della #Juventus ol… - GrainSand_Anja : RT @ZeroNodi: Blu come il mare, Blu come il cielo, Blu come i miei occhi che non vogliono incontrare i tuoi, Blu come i tuoi occhi che sann… - ssscsara : RT @ssscarolina8: Felice di sapere che come me anche ad altre persone non frega niente di questa polemica dell’hashtag Non ho nemmeno ben… - gracefake_ : @NoahFlynn_Real si POI FAMME SAPERE COME TI TROVI EH - laramussio_ : RT @_giuls17_: ??PER SAPERE COME VOTARE ANCHE DAL SITO LEGGETE SOTTO ?? -