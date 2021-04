Bertolaso assolto per il G8 del 2009, “vicenda giudiziaria non doveva neppure iniziare” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Questa vicenda giudiziaria non doveva neppure iniziare. Si è conclusa come tutte quelle che mi hanno riguardato: con una assoluzione”. Così Guido Bertolaso, assolto insieme agli ex vertici della Protezione Civile per il G8 del 2009, che era stato spostato dalla Maddalena all’Aquila. La Corte dei Conti ha deciso che il fatto non sussiste. “Non solo – aggiunge Bertolaso – non vi è stato alcun danno all’erario, ma è emerso in tutta evidenza come avessi voluto tutelare il bene comune e sia stato legittimo e conforme agli interessi dello Stato. Al punto tale che la Corte ha voluto riconoscermi un indennizzo economico per gli 8 anni di gogna mediatica”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) “Questanon. Si è conclusa come tutte quelle che mi hanno riguardato: con una assoluzione”. Così Guidoinsieme agli ex vertici della Protezione Civile per il G8 del, che era stato spostato dalla Maddalena all’Aquila. La Corte dei Conti ha deciso che il fatto non sussiste. “Non solo – aggiunge– non vi è stato alcun danno all’erario, ma è emerso in tutta evidenza come avessi voluto tutelare il bene comune e sia stato legittimo e conforme agli interessi dello Stato. Al punto tale che la Corte ha voluto riconoscermi un indennizzo economico per gli 8 anni di gogna mediatica”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

