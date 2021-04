Atp Cagliari 2021, rimonta pazza di un super Sonego: Hanfmann al tappeto al terzo set (Di venerdì 9 aprile 2021) Vittoria strepitosa di Lorenzo Sonego nei quarti di finale del torneo Atp di Cagliari 2021 contro Yannick Hanfmann per 3-6 7-6(6) 6-3. Il tennista piemontese, sotto nel primo set per 6-3 dopo aver giocato abbastanza male ed essere stato schiacciato dal tedesco, nel secondo set rimonta un break di svantaggio e poi un minibreak di svantaggio al tie-break, riuscendo ad allungare l’incontro al terzo set in cui è decisivo il primo game in cui l’azzurro trova il break decisivo. In semifinale l’azzurro se la vedrà con Taylor Fritz. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio complicatissimo di primo set da parte di Sonego, che subisce tanto l’aggressività in risposta dell’avversario. Dal canto suo, Hanfmann al servizio è perfetto e mette in atto tutte le sue tattiche senza ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Vittoria strepitosa di Lorenzonei quarti di finale del torneo Atp dicontro Yannickper 3-6 7-6(6) 6-3. Il tennista piemontese, sotto nel primo set per 6-3 dopo aver giocato abbastanza male ed essere stato schiacciato dal tedesco, nel secondo setun break di svantaggio e poi un minibreak di svantaggio al tie-break, riuscendo ad allungare l’incontro alset in cui è decisivo il primo game in cui l’azzurro trova il break decisivo. In semifinale l’azzurro se la vedrà con Taylor Fritz. IL RACCONTO DEL MATCH – Avvio complicatissimo di primo set da parte di, che subisce tanto l’aggressività in risposta dell’avversario. Dal canto suo,al servizio è perfetto e mette in atto tutte le sue tattiche senza ...

sportface2016 : #SardegnaOpen, #Sonego: 'Mi piace vincere soffrendo, ho trovato il coraggio per riuscirci' - GiorgioCMascion : RT @SkySport: Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann 1-6, 7-6, 6-3 e vola in semifinale - CentotrentunoC : #SardegnaOpen ?? ?? LIVE | Tocca ora a Lorenzo #Musetti a scendere in campo nei quarti al Tennis Club #Cagliari: i… - livetennisit : ATP Cagliari: Lorenzo Sonego ad un passo dalla sconfitta si rialza e conquista le semifinali - andrea_pecchia : Un combattente vero in Sardegna @lorenzo_sonego! #SardegnaOpen #Cagliari #ATP #9aprile -