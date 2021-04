AstraZeneca ‘colpisce ancora’: segnalate perdite capillari. “Nesso non provato” Ema indaga (Di venerdì 9 aprile 2021) Nemmeno il tempo, con ‘grandissima disinvoltura’ di gelare l’Europa assicurandone la ‘sicurezza’ (relativa), ed ecco che già oggi il Prac (il comitato di farmacovigilanza dell’Ema), deve tornare ad ‘indagare’ su AstraZeneca. A quanto pare infatti, come non fossero bastati i ‘pur rari’ casi di trombosi denunciati, ora gli esperti dell’ente regolatorio europeo sarebbero stati allertati, e per questo hanno “avviato una revisione per valutare”, alcune “segnalazioni” relative ad una patologia conosciuta come ‘sindrome da perdita capillare’. AstraZeneca, l’Ema: un disturbo molto raro, i casi segnalati sono solo 5 Al momento, fan sapere dall’Ema, nello ‘schedario’ dell’EudraVigilance sono stati registrati “5 casi di questo disturbo molto raro, caratterizzato da fuoriuscita di fluido dai vasi sanguigni, che causa gonfiore dei tessuti e calo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Nemmeno il tempo, con ‘grandissima disinvoltura’ di gelare l’Europa assicurandone la ‘sicurezza’ (relativa), ed ecco che già oggi il Prac (il comitato di farmacovigilanza dell’Ema), deve tornare ad ‘re’ su. A quanto pare infatti, come non fossero bastati i ‘pur rari’ casi di trombosi denunciati, ora gli esperti dell’ente regolatorio europeo sarebbero stati allertati, e per questo hanno “avviato una revisione per valutare”, alcune “segnalazioni” relative ad una patologia conosciuta come ‘sindrome da perdita capillare’., l’Ema: un disturbo molto raro, i casi segnalati sono solo 5 Al momento, fan sapere dall’Ema, nello ‘schedario’ dell’EudraVigilance sono stati registrati “5 casi di questo disturbo molto raro, caratterizzato da fuoriuscita di fluido dai vasi sanguigni, che causa gonfiore dei tessuti e calo ...

