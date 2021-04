Andrea Zelletta parla della fine dell' amicizia con Pretelli Colpa di Giulia?

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'che c'era tra Pierpaolo, nata all'internoCasa del Grande Fratello Vip, si sarebbe interrotta bruscamente. I due, dopo essersi definiti «fratelli» nel corso del reality, non sono riusciti a ritrovarsi una volta tornati alle rispettive vite. A far luce sui motivi che hanno raffreddato la loroè statonel corso di un'intervista rilasciata al profilo Instagram del settimanale Chi., in particolare, ha raccontato alcune cose accadute dopo la finale del GF VIP: “L'ultima volta che ci siamoti è stato un mese fa, dopo la registrazionepuntata di Verissimo. Oltre a un messaggio non ci siamo scambiati più nulla. È ...