Vivienne Westwood: 80 anni di storia di una donna eccezionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Punk nel vero senso della parola, sovversiva di natura, femminista nella pratica. Vivienne Westwood, classe 1941, a 80 anni è la stessa ribelle di quando, nei Sessanta, abbandonava la vita borghese a cui sembrava predestinata. Addio al mestiere di maestra, al primo marito Derek Westwood (da cui era nato il figlio Ben). Addio alle convenzioni per abbracciare l'istinto creativo, la sua indipendenza. E diventare l'epicentro della moda british, dai Seventies a oggi, con un evoluzione di stile che conserva un autentico spirito anticonformista. Vivienne Westwood nel backstage della sfilata Autunno inverno 2017. Courtesy of Vivienne Westwood. "Nel dubbio, esagera" Parlano i suoi nuovi ritratti a fianco dell'attuale marito Andreas Kronthaler

