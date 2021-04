Usa, sparatoria in Texas: diverse persone ferite, alcune sono gravi. È il secondo attacco in 24 ore (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel giorno in cui Joe Biden ha lanciato il proprio appello al Senato per l’approvazione di due proposte di legge che introducano controlli più rigidi sulla circolazione delle armi da fuoco nel Paese, gli Stati Uniti piombano per la seconda volta nello stesso giorno nell’incubo delle sparatorie. Dopo che un ex giocatore di Nfl è entrato in un’abitazione in South Carolina sparando e uccidendo cinque persone, tra cui due bambini di 5 e 9 anni, nella nottata italiana diverse persone sono state ferite, alcune in modo grave, da proiettili sparati nel parco industriale di Bryan, a circa 160 chilometri da Houston, in Texas. secondo le prime ricostruzioni, il responsabile dell’attacco è in fuga ed è ricercato dalla polizia che sta organizzando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Nel giorno in cui Joe Biden ha lanciato il proprio appello al Senato per l’approvazione di due proposte di legge che introducano controlli più rigidi sulla circolazione delle armi da fuoco nel Paese, gli Stati Uniti piombano per la seconda volta nello stesso giorno nell’incubo delle sparatorie. Dopo che un ex giocatore di Nfl è entrato in un’abitazione in South Carolina sparando e uccidendo cinque, tra cui due bambini di 5 e 9 anni, nella nottata italianastatein modo grave, da proiettili sparati nel parco industriale di Bryan, a circa 160 chilometri da Houston, inle prime ricostruzioni, il responsabile dell’è in fuga ed è ricercato dalla polizia che sta organizzando ...

Ettore_Rosato : Negli #USA ennesima sparatoria in una città del #SouthCarolina. Tutto questo nel giorno in cui il presidente… - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bimbi #southcarolina - SkyTG24 : Usa, sparatoria in South Carolina: almeno 5 morti, anche 2 bambini - giap87625642 : RT @beretta_g: Gli USA stanno tornando alla 'normalità' pre-Covid (cit). Una nazione in perenne guerra interna. Alimentata dal facile acces… - ValerioMinnella : RT @beretta_g: Gli USA stanno tornando alla 'normalità' pre-Covid (cit). Una nazione in perenne guerra interna. Alimentata dal facile acces… -