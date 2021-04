Uomini e donne, scintille tra Bohdan e Alessio: ‘Non permetterti di giudicarmi’ (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi 8 aprile, a Uomini e donne scintille tra i corteggiatori di Samantha Curcio, Alessio e Bohdan. Tina era ancora assente, mentre per quanto riguarda il Trono Over, segnaliamo che Luca ha deciso di tenere la nuova dama Sara mentre Elisabetta è scoppiata in lacrime. Samantha folgorata da Bohdan? La reazione furiosa di Alessio Samantha ha lasciato a casa Alessio ed è uscita con due nuovi corteggiatori. Il primo è Bohdan, un ex tentatore di Temptation Island. Il giovane ha criticato Alessio, il quale è intervenuto consigliandogli vivamente di non parlare di lui in quanto non lo conosce. “Non permetterti di giudicarmi” ha tuonato Alessio. Stante ciò, a Samantha piace molto ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 aprile 2021) Oggi 8 aprile, atra i corteggiatori di Samantha Curcio,. Tina era ancora assente, mentre per quanto riguarda il Trono Over, segnaliamo che Luca ha deciso di tenere la nuova dama Sara mentre Elisabetta è scoppiata in lacrime. Samantha folgorata da? La reazione furiosa diSamantha ha lasciato a casaed è uscita con due nuovi corteggiatori. Il primo è, un ex tentatore di Temptation Island. Il giovane ha criticato, il quale è intervenuto consigliandogli vivamente di non parlare di lui in quanto non lo conosce. “Nondi giudicarmi” ha tuonato. Stante ciò, a Samantha piace molto ...

