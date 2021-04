Uccide la figlioletta lanciandola dal balcone | nessun ergastolo per il papà killer

(Di giovedì 8 aprile 2021) Arriva la condanna per Salvatore Narciso, l’uomo che nel luglio 2019 uccise la, Ginevra,daldi casa. I fatti avennero a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, nella casa dei suoceri. San Gennaro Vesuviano,ladal: condannato a 24 anni Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Questa la sentenza per Salvatore Narciso che nel luglio del 2019 lanciò dal balcone ed uccise la figlioletta Ginevra di poco più ... la mamma di Ginevra – ora tutti sanno che quando ha ucciso mia ...Così, l'ha uccisa. E ieri Agnese, mostrando una foto della sua bimba ... una pena inadeguata all'atrocità che Narciso ha commesso». Ma dopo aver perso la figlioletta, dopo aver finalmente ottenuto per ...