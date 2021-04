Traffico Roma del 08-04-2021 ore 19:30 (Di giovedì 8 aprile 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Ci sono ancora problemi sul Raccordo Anulare o un incidente in carreggiata interna provoca code tra uscita Trionfale Ottavia lo svincolo ospedale Sant’Andrea in direzione Salaria sul restante percorso dell’anello non si evidenziano particolari impedimenti restano rallentamenti con brevi code nella zona sud carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Ardeatina in direzione Appia brevi coda in tangenziale Tra Tor di Quinto la Salaria verso San Giovanni sulla Prenestina permangono code sempre per Traffico intenso tra il Colle Prenestino Ci sono code anche in via di Torrenova è lungo via dell’Acqua Vergine sulla Salaria code a partire da via Taro sino a Piazza di Priscilla Aurelio restano code lungo via Gregorio VII ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delCi sono ancora problemi sul Raccordo Anulare o un incidente in carreggiata interna provoca code tra uscita Trionfale Ottavia lo svincolo ospedale Sant’Andrea in direzione Salaria sul restante percorso dell’anello non si evidenziano particolari impedimenti restano rallentamenti con brevi code nella zona sud carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Ardeatina in direzione Appia brevi coda in tangenziale Tra Tor di Quinto la Salaria verso San Giovanni sulla Prenestina permangono code sempre perintenso tra il Colle Prenestino Ci sono code anche in via di Torrenova è lungo via dell’Acqua Vergine sulla Salaria code a partire da via Taro sino a Piazza di Priscilla Aurelio restano code lungo via Gregorio VII ...

