Svolta verde in Groenlandia, gli Inuit vincono le elezioni: “Stop alle miniere” (Di giovedì 8 aprile 2021) Con un risultato storico alle elezioni politiche, la Groenlandia si è schierata contro lo sfruttamento minerario del suo territorio e delle sue acque. Il partito di sinistra ambientalista Inuit Ataquatigiit (IA) si è aggiudicato infatti la vittoria alle votazioni del 6 aprile scorso, sottraendo il controllo della maggioranza parlamentare al partito socialdemocratico Siumut per la prima volta dal 1979. IA si era opposto con forza al vasto progetto per lo sfruttamento dei giacimenti Kvanefjeld, uno dei più importanti siti minerari al mondo. Era stato proprio quel progetto a causare la crisi politica di febbraio e le conseguenti elezioni anticipate nel Paese. alle elezioni, Inuit Ataqatigiit ha ottenuto il 36,6 per cento dei consensi, ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Con un risultato storicopolitiche, lasi è schierata contro lo sfruttamento minerario del suo territorio e delle sue acque. Il partito di sinistra ambientalistaAtaquatigiit (IA) si è aggiudicato infatti la vittoriavotazioni del 6 aprile scorso, sottraendo il controllo della maggioranza parlamentare al partito socialdemocratico Siumut per la prima volta dal 1979. IA si era opposto con forza al vasto progetto per lo sfruttamento dei giacimenti Kvanefjeld, uno dei più importanti siti minerari al mondo. Era stato proprio quel progetto a causare la crisi politica di febbraio e le conseguentianticipate nel Paese.Ataqatigiit ha ottenuto il 36,6 per cento dei consensi, ...

Advertising

Paoblog : Via M. Gioia, ho il verde e quelli di fronte che devono girare a sinistra hanno la corsia dedicata e freccia di svo… - Destradipopolo : ELEZIONI #GROENLANDIA, SVOLTA GREEN PER L’ISOLA VERDE: VINCONO I “NO MINIERA” INUIT ATAQATIGIIT (IA) HA OTTENUTO I… - biancavschiller : Il premio “rimbecilliti”. Prima si indebitano fino al collo con la Cina che compra a zero uranio e metalli rari, e… - Phil_di_Fer : RT @passantedimezzo: Svolta green per l'isola verde. In Groenlandia vincono i 'No miniera' - sanguemeticcio : RT @passantedimezzo: Svolta green per l'isola verde. In Groenlandia vincono i 'No miniera' -