Serie A | Sampdoria - Napoli | dirige Valeri Roma - Bologna | Guida

(Di giovedì 8 aprile 2021)- Sono state rese note le designazioni in vista dell'undicesima giornata di ritorno del campionato diA, in programma domenica 11 aprile. Tre gli anticipi del sabato: si parte alle 15 con ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sampdoria

...rese note le designazioni in vista dell'undicesima giornata di ritorno del campionato diA, ... il Verona ospita la Lazio ( Chiffi ) e il Napoli gioca in casa della( Valeri ). Alle 18 c'...18.00 GUIDA ALASSIO - ROBILOTTA IV: PEZZUTO VAR: FABBRI AVAR: DE MEO- NAPOLI h. 15.00 VALERI LONGO - ROCCA IV: DIONISI VAR: AURELIANO AVAR: TEGONI SPEZIA - CROTONE Sabato 10/04 h. 15.00 ...che oggi sono grandi protagonisti in Serie A. Parliamo di Fabio Quagliarella, capitano e attaccante della Sampdoria, e di Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan. Il primo, classe 1983, ha dalla sua ...Jens Petter Hauge e il Milan, fu amore a prima vista. Sì perché il club rossonero lo ha prelevato dai norvegesi del Bodø dopo un gol segnato in estate durante i preliminari di Europa League. Ma adesso ...