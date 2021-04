Rosa Di Grazia svela chi vorrebbe vincesse Amici 20 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le parole di Rosa Di Grazia Solo qualche giorno fa come ben sappiamo a dover lasciare la scuola di Amici 20 è stata Rosa Di Grazia. La ballerina è stata infatti eliminata nel corso della terza puntata del Serale, dopo aver perso la sfida al ballottaggio con Deddy, suo fidanzato. L’allieva di Lorella Cuccarini è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 aprile 2021) Le parole diDiSolo qualche giorno fa come ben sappiamo a dover lasciare la scuola di20 è stataDi. La ballerina è stata infatti eliminata nel corso della terza puntata del Serale, dopo aver perso la sfida al ballottaggio con Deddy, suo fidanzato. L’allieva di Lorella Cuccarini è L'articolo proviene da Novella 2000.

