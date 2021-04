Recovery | Draghi | ' accelerare ricostruzione aree terremotate'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Nell'ambito della transizione ecologica, investiamo nella tutela del territorio e delle risorse idriche. In particolare, intendiamo prevenire e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e, in maniera decisa, lanelleche hanno subito gravi eventi sismici negli ultimi decenni. Lo ha spiegato il premier Mario, illustrando il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni.

Cosi' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, illustrando agli enti locali le caratteristiche del Recovery Plan. Per i giovani, ha spiegato, rilanciamo gli istituti di formazione professionale (ITS) e ampliamo l'accesso a sussidi, alloggi e sgravi fiscali per i ragazzi meritevoli in condizioni economiche difficili. Il Recovery Fund consiste in "un pacchetto d'investimenti ambizioso e di riforme" da realizzare entro il 2026 e rappresenta "un'opportunità per la transizione ecologica e digitale".