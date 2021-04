Picchia il padre con spranga di metallo per avere i soldi della droga, 34enne in carcere (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Pur di aver i soldi per acquistare la droga, ha prima pestato il padre con una spranga di metallo, quindi ha minacciato la sorella; alla fine i soldi non li ha avuti, ed è stato anche arrestato. In manette è finito un 34enne di Baia Domizia, località balneare del Casertano ricadente nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca. Sono stati i carabinieri ad intervenire su segnalazione di una violenza lite in famiglia; una volta sul posto, hanno accertato, sulla base della testimonianze delle vittime, che il 34enne aveva pesantemente malmenato il padre, provocandogli un trauma facciale e contusioni multiple su tutto il corpo il corpo, per poi prendersela con la sorella. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Pur di aver iper acquistare la, ha prima pestato ilcon unadi, quindi ha minacciato la sorella; alla fine inon li ha avuti, ed è stato anche arrestato. In manette è finito undi Baia Domizia, località balneare del Casertano ricadente nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca. Sono stati i carabinieri ad intervenire su segnalazione di una violenza lite in famiglia; una volta sul posto, hanno accertato, sulla basetestimonianze delle vittime, che ilaveva pesantemente malmenato il, provocandogli un trauma facciale e contusioni multiple su tutto il corpo il corpo, per poi prendersela con la sorella. Il ...

