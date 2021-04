Olesya: non sembrano ridursi i dibattiti sulle incongruenze di "Lasciali Parlare", programma russo (Di giovedì 8 aprile 2021) Numerosi polemiche si sono susseguite oggi, 8 aprile, sul caso Pipitone-Rostova, in seguito alla puntata di ieri di "Lasciali Parlare" dell'emittente russa Caso Pipitone: non si placano le polemiche sulle incongruenze della trasmissione russa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Numerosi polemiche si sono susseguite oggi, 8 aprile, sul caso Pipitone-Rostova, in seguito alla puntata di ieri di "" dell'emittente russa Caso Pipitone: non si placano le polemichedella trasmissione russa su Notizie.it.

rtl1025 : ?? #Olesya Rostova non è #DenisePipitone. Lo conferma a Fanpage Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, la madr… - myrtamerlino : Denise non è #Denise. È semplicemente #Olesya. Triste il finale, ancora più tristi la strumentalizzazione e il cini… - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - leone52641 : RT @VolpeReal: Ma al demente che c'è dietro non gli sequestrano il telefono per sempre assieme a quei 251 chea seguono?! #chilhavisto #Deni… - adaalighi : RT @ilvocio: Purtroppo, non era Denise Pipitone la ragazza russa. L'ho sentito in diretta da Barbara D'Ursoff, su Mediasetsky. Quintomoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Olesya non Denise Pipitone: il legale della famiglia sbotta contro Pomeriggio 5 Alessi ha chiesto a Frazzitta come facesse Olesya a non conoscere il suo gruppo sanguigno dato che un suo collega gli ha detto che la ragazza aveva già partecipato alla trasmissione: " C'era un ...

Denise Pipitone, avv Frazzitta "da Russia dittatura mediatica"/ Bruzzone "su Olesya?" ... in collegamento con la trasmissione di Rai2, la quale ha espresso il suo punto di vista su Olesya, la giovane ragazza russa in cerca dei suoi genitori naturali: 'Non mi sembrava molto a disagio, ...

Olesya non è Denise: fine dell'illusione russa Avvenire Piera Maggio rompe il silenzio: “Giorni difficili, ora..” La vicenda ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso, ma purtroppo Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Non ci sono più dubbi ormai, ieri, durante la trasmissione russa è stato svelato il gruppo sangui ...

Pomeriggio 5, avvocato Frazzitta va via. Barbara d’Urso: “Non è educato” Pomeriggio Cinque, avvocato Giacomo Frazzitta lascia il collegamento: “Ho fatto male a venire” Settimana intensa, quella che ha visto la televisione ...

