Napoli | scovata sala slot abusiva | locale chiuso per 5 giorni

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la giornata di ieri giovedì 7 aprile, degli agenti di polizia hanno scovato un internet point trasformato in una vera e propria. Giocatori sanzionati eposto a chiusura. Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo ad un internet point in corso Novara dove hanno sorpreso due persone, prive della mascherina, che stavano giocando allemachine online mediante l’uso di due computer. Per tale motivo il titolare ed i due sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed è stata disposta altresì la chiusura delper 5. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

