(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un uomo di 50 anni del comune di Gragnano è statoper maltrattamento di animali. Nella sua abitazione sono stati trovati duedi taglia grandecon delle catene. I carabinieri della stazione di Gragnano hannoper maltrattamento di animali undel posto. I militari – allertati dall’associazione protezione animali e ambiente – hanno controllato l’abitazione dell’uomo. I militari dell’arma – insieme a personale Asl del servizio veterinario – hanno trovato 2di grossa taglia in pessime condizione di salute econ una catena. Gli animali sono stati affidati a unle per ricevere le cure necessarie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, cani legati e maltrattati: denunciato 50enne ** - simokelevra : RT @Davide_m9: Sarri ha fatto il bel gioco e a Napoli ha vinto meno trofei di Gattuso e Mazzarri. È andato alla Juve e ha vinto uno scudett… - AMinghetti : RT @Davide_m9: Sarri ha fatto il bel gioco e a Napoli ha vinto meno trofei di Gattuso e Mazzarri. È andato alla Juve e ha vinto uno scudett… - marco_sossai : RT @Davide_m9: Sarri ha fatto il bel gioco e a Napoli ha vinto meno trofei di Gattuso e Mazzarri. È andato alla Juve e ha vinto uno scudett… - marcaleni : RT @Davide_m9: Sarri ha fatto il bel gioco e a Napoli ha vinto meno trofei di Gattuso e Mazzarri. È andato alla Juve e ha vinto uno scudett… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cani

Fanpage.it

... amorini e elementi architettonici, sono conservati al Museo Archeologico Nazionale di. Il ... Nel giardino ritroviamo, come detto prima, oltre alle due statue di cervi assaliti da, la statua ...Il telegiornale del Nazionale narra che ae a Bari di colera si può morire. Sul Secondo Gino ... Un'epidemia - ancora! - ha uccisoe gatti e gli umani li sostituiscono con le scimmie. Non l'...Napoli – Un uomo di 50 anni del comune di Gragnano è stato denunciato per maltrattamento di animali. Nella sua abitazione sono stati trovati due cani di taglia grande legati con delle catene. I ...Una questione esplosa sui social e, adesso, al vaglio dei vigili urbani dopo gli ultimi due casi verificatisi in via Napoli. Gli uomini della polizia municipale stanno visionando le immagini delle ...