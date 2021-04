Monito Mosca a Google | Facebook e Twitter | dati in Russia o perseguiti

(Di giovedì 8 aprile 2021) L'autorità russa per le telecomunicazioni, la Roskomnadzor, ha chiesto adi fornire informazioni sulla localizzazione dei database degli utenti in. In assenza di una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monito Mosca

la Repubblica

L'autorità russa per le telecomunicazioni, la Roskomnadzor, ha chiesto a Facebook, Twitter e Google di fornire informazioni sulla localizzazione dei database degli utenti in Russia. In assenza di una ...La dura dichiarazione di. "Vediamo un comportamento sempre più provocatorio e disinibito di Kiev e dei suoi benefattori occidentali guidati dagli Usa". La Casa Bianca 'essere preoccupata delle conseguenze di questa ...L'autorità russa per le telecomunicazioni, la Roskomnadzor, ha chiesto a Facebook, Twitter e Google di fornire informazioni sulla localizzazione dei database degli utenti in Russia. In assenza di una ...Nonostante la pandemia, il settore non si ferma: presentata la roadmap 2021 della manifestazione che rappresenta il vino italiano nel mondo. A ottobre gli Stati generali del vino, a Veronafiere. Verso ...