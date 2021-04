Mediaset Play Infinity è tra noi: grafica rivista e una nuova app per smart TV (Di giovedì 8 aprile 2021) Mediaset Play Infinity è una nuova piattaforma che fonde Mediaset Play e Infinity, rendendo più facilmente accessibile tutta l’offerta di Mediaset L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 8 aprile 2021)è unapiattaforma che fonde, rendendo più facilmente accessibile tutta l’offerta diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - MediasetPlay : Grazie per aver seguito con noi la prima puntata de #IlPuntoZ ?? Ci vediamo mercoledì prossimo in streaming su Medi… - MediasetPlay : I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne ve… - TuttoAndroid : Mediaset Play Infinity è tra noi: grafica rivista e una nuova app per smart TV - librasdrama : RT @perchetendenzat: “ #IlPuntoZ “: 1^ puntata del nuovo format di Tommaso Zorzi su Mediaset Play ed è subito 1^ in tendenza. Una volta er… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Play Il Punto Z, Giulia Salemi: la rivelazione sui rapporti con la famiglia di Pretelli E' andata in onda la prima puntata del programma condotto in streaming su Mediaset Play da Tommaso Zorzi , Il Punto Z . A sorpresa, una degli ospiti è stata Giulia Salemi, ex gieffina con la quale l'influencer milanese, vincitore del GF Vip 5 , non aveva buoni rapporti ...

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace? Tutta la verità, poi la promessa La nuova trasmissione Web di Tommaso è iniziata oggi, sui canali di Mediaset Play alle 20,45. La sua prima ospite è stata proprio Giulia, per una serie di circostanze probabilmente. Magari è stato un ...

Mediaset Play e Infinity fusi in un unico servizio di streaming. Arriverà anche l'app per Smart TV DDay.it - Digital Day Astrazeneca solo per gli over 60 La decisione dopo che l'Ema aveva demandato la decisione ai singoli stati. Puntata intera. Nella stessa puntata. Inter dieci e lode Risorge la Juve ...

Bonassola: il caso di don Giulio La storia di don Giulio, il parroco di Bonassola ripreso per essersi schierato a favore della benedizione alle coppie omosessuali.

E' andata in onda la prima puntata del programma condotto in streaming suda Tommaso Zorzi , Il Punto Z . A sorpresa, una degli ospiti è stata Giulia Salemi, ex gieffina con la quale l'influencer milanese, vincitore del GF Vip 5 , non aveva buoni rapporti ...La nuova trasmissione Web di Tommaso è iniziata oggi, sui canali dialle 20,45. La sua prima ospite è stata proprio Giulia, per una serie di circostanze probabilmente. Magari è stato un ...La decisione dopo che l'Ema aveva demandato la decisione ai singoli stati. Puntata intera. Nella stessa puntata. Inter dieci e lode Risorge la Juve ...La storia di don Giulio, il parroco di Bonassola ripreso per essersi schierato a favore della benedizione alle coppie omosessuali.