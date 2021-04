“Ma è proprio lui?”. L’Eredità, torna Massimo Cannoletta. Fioccano i commenti, poi si scopre la verità (Di giovedì 8 aprile 2021) Massimo Cannoletta aveva asciato L’Eredità dopo 51 puntate. Un record per il divulgatore leccese che da quando ha abbandonato il programma condotto da Flavio Insinna è diventato un personaggio della televisione. Era entrato nel programma il primo novembre e da quel momento ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). In un’intervista al Corriere della Sera aveva ammesso di aver accusato un po’ di stanchezza: “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)aveva asciatodopo 51 puntate. Un record per il divulgatore leccese che da quando ha abbandonato il programma condotto da Flavio Insinna è diventato un personaggio della televisione. Era entrato nel programma il primo novembre e da quel momento ha battuto il record di presenze che prima diera fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). In un’intervista al Corriere della Sera aveva ammesso di aver accusato un po’ di stanchezza: “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo ...

Advertising

borghi_claudio : @VBombacci @JackFra9 @fdragoni Sull'obbligo vaccinale per sanitari poi STRA-TUTTI se ne fottono dei diritti dell'uo… - ilfoglio_it : Perculare Andrea Scanzi. Di lui non ci piace nulla, ma applicargli la Cancel culture proprio no. Teniamocelo in tv… - MeNeFrego___ : A me, che lui stimi #Speranzadimettiti, frega proprio niente. Incompetente era e tale rimane. - emilian93199541 : @jommas82 domanda: oltre la 15a posizione è nota la classifica? Se no, tra un po' non avremo più informazioni in me… - petricvre : se ride pure lui alle robe di lol vuol dire che il tizio del c0rriere non ha capito proprio un cazzo -